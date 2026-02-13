il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Alle 8.30 di questa mattina, il prezzo di benzina, diesel e GPL in Italia varia ancora in base alle differenze tra le stazioni di servizio, con un lieve aumento rispetto alla settimana scorsa a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

