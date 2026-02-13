Il Carnevale ai musei dell’Università tutti gli eventi in programma

Domenica 15 febbraio, al Museo Giovanni Poleni di via Loredan, i bambini e le famiglie si sono immersi in un laboratorio speciale dedicato ai modelli, tra ponti, piante e piramidi, in occasione delle iniziative di Carnevale organizzate dall’Università.

A Carnevale i Musei universitari si “travestono” di tante divertenti iniziative per grandi e piccini! Domenica 15 febbraioUn’avventura in maschera nel mondo dei Modelli: ponti, piante e piramidi – Evento speciale per bambini e famiglie con laboratorio.Due turni di visite guidate, alle ore 15 e alle ore 17 Come si costruisce un ponte? Hai mai visto le cellule delle foglie? Si può alzare l’acqua solo facendola girare? Lo scoprirai in questa visita guidata giocosa e interattiva, uno sguardo nuovo sul mondo dei modelli! Età consigliata: bambini dai 7 ai 12 anni (e adulti curiosi!) Martedì 17 febbraioAl Museo con Galileo e Poleni - Visita guidata per bambini e famiglie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Carnevale 2026 a Roma e dintorni offre numerosi eventi tra sfilate, carri allegorici e maschere d'autore.

