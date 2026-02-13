Il motivo è che molti insegnanti e personale ATA, sia a tempo indeterminato che precario, trovano difficile capire cosa spetta loro in diverse situazioni. Per questo, è nata una guida semplice e dettagliata che spiega cosa fare in caso di aspettative, congedi, permessi, legge 104, ferie o malattie. La guida include anche un formato e-book, così chi lavora nella scuola può consultarla facilmente anche dal cellulare o dal computer.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto . L'articolo I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Anche formato e-book .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

