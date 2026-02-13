Google Docs ha introdotto una funzione che legge ad alta voce i tuoi file, migliorando la gestione di documenti complessi. Questa novità nasce dall’esigenza di rendere più accessibile e veloce la comprensione di testi lunghi, permettendo agli utenti di ascoltare i contenuti senza doverli leggere tutto. La funzione, chiamata

l’innovazione di audio summaries per google docs segna un passaggio cruciale nell’ottimizzazione della gestione di documenti lunghi. alimentata dall’intelligenza artificiale gemini, la funzione converte testi estesi in briefing vocali brevi, ascoltabili in qualunque contesto lavorativo o operativo. il rollout è iniziato il 12 febbraio e, per ora, è disponibile principalmente per utenti paganti. audio summaries di google docs: riepiloghi vocali per lavorare in mobilità. la procedura è snella: anziché scorrere pagine di appunti, si accede a strumenti > audio nell’app web di google docs e si seleziona “ascolta riepilogo del documento”. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google docs ora riassume i tuoi file ad alta voce

Approfondimenti su google docs

Google Docs riceve un nuovo impulso grazie all’integrazione di Gemini, un aggiornamento che porta strumenti specifici per migliorare l’accessibilità e facilitare la comprensione dei contenuti, con un dettaglio che riguarda l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale per adattare automaticamente i testi alle esigenze di ogni utente.

Giovanni Rossi, un ricercatore di Milano, ha scoperto che Gemini permette di sfogliare velocemente lunghi Google Docs grazie alla nuova funzione Audio Summaries, che trasforma i testi in sintesi vocali senza doverli leggere o ascoltare tutto.

Ultime notizie su google docs

La novità di Google Docs che ti fa risparmiare ore: sintesi audio dei documenti con GeminiC’è un momento nella giornata lavorativa in cui ti ritrovi davanti a un documento ... msn.com

Novità Google Docs: riassunti vocali con intelligenza artificialeGoogle potrebbe introdurre in Docs una sintesi vocale dei documenti grazie all’AI Gemini. L’obiettivo è semplificare la revisione di report e testi lunghi, anche se restano dubbi su accuratezza e rila ... msn.com

Calendario ufficiale Gli orari delle lezioni del secondo semestre sono disponibili ai seguenti link: L16 primo anno https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UdtLALW-ZJ-aC8BgncC5Gn5AF7KEw6TiBCmh48h3udE/editusp=drive_link L16 secondo anno https:/ - facebook.com facebook