Gela riparte | elisoccorso notturno attivo per la zona industriale sicurezza e salute potenziate dopo anni di attesa

Gela riparte con l’elisoccorso notturno: un’ancora di salvezza per la zona industriale. Dopo anni di attese e tensioni, la città ha deciso di riattivare il servizio per garantire interventi più rapidi in caso di emergenza, soprattutto durante le ore più rischiose. La decisione è arrivata dopo che diversi incidenti avevano evidenziato la mancanza di un supporto aereo durante la notte, mettendo a rischio la salute di lavoratori e cittadini. Questo nuovo intervento, unico nel suo genere in Sicilia, si distingue per la presenza di un team dedicato e un’unità di elicotteri pronti a decollare

Gela riparte con l’elisoccorso notturno: un’ancora di salvezza per la zona industriale. Gela, città strategica nel cuore della Sicilia, ha riattivato il servizio di elisoccorso notturno per la sua zona industriale. Un’operazione complessa, frutto di un impegno congiunto tra istituzioni locali e associazioni di volontariato, che restituisce al territorio uno strumento vitale per la sicurezza e la salute pubblica. La ripartenza, resa possibile da un finanziamento regionale e comunale, garantirà risposte più rapide ed efficaci in caso di emergenze, colmando una lacuna che si trascinava dal 2018. Un servizio essenziale per un territorio in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su gela riparte Incendio notturno in un centro estetico della zona industriale, la Cgil chiede più sicurezza La zona industriale dopo l’alluvione: "Ora tutte le strade siano comunali" Si riparte a Barcellona per il secondo tempo! Nel Gela, cambio già effettuato: fuori La Rosa, dentro Berto. Parziale di 1-0 per la Nuova Igea - facebook.com facebook