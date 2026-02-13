Flower girl idee e consigli per i cestini

Le flower girl attirano l’attenzione di tutti durante i matrimoni, perché sono le più piccole del corteo e portano i cestini con petali di fiori. Per molte di queste bambine, l’evento rappresenta un momento speciale, e scegliere i cestini giusti può rendere ancora più incantevole il loro ruolo. Un esempio pratico: alcuni genitori preferiscono cestini decorati con nastri colorati o fiocchi di raso, per renderli più belli e facili da maneggiare.

Le flower girl sono sicuramente tra le protagoniste più ammirate di ogni matrimonio. Le componenti più piccole del corteo nuziale hanno il compito di precedere la sposa nella navata della Chiesa, cospargendo petali sul pavimento al suo ingresso. Il problema che molte spose si pongono, ad ogni modo, è come completare l'otfit delle flower girl: se per quanto riguarda gli abiti è sufficiente essere coerenti con il look delle damigelle, qualche problema potrebbe invece sorgere per il cestino che dovrebbe accompagnarle. Nessun timore: le opzioni sono davvero tantissime. Chi è la flower girl. La flower girl è una damigella di giovanissima età (tra i 5 e gli 8 anni) che anticipa l'ingresso della sposa e del corteo nuziale.