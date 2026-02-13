Finisce fuori strada in A21 80enne all' ospedale

Una donna di 80 anni è finita all'ospedale nella mattinata di venerdì 13 febbraio a causa di un incidente stradale avvenuto lungo il tratto piacentino dell'autostrada A21. L'anziana ha perso il controllo della vettura, che è uscita improvvisamente dalla carreggiata all’altezza di Castel San Giovanni, probabilmente a causa di una manovra sbagliata in curva. La Jeep su cui viaggiava si è cappottata e si è fermata in un campo adiacente alla strada, lasciando i passanti senza parole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia stradale

L'anziana stava viaggiando in auto in direzione di Castelvetro quando, poco dopo Caorso, la sua auto è uscita di strada ribaltandosi nel fossato.Sul posto automedica da Fidenza, autoinfermieristica da Fiorenzuola, i vigili del fuoco di Fiorenzuola, e la polizia stradale di Cremona. La donna, rimasta lievemente ferita, è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Cremona per accertamenti.