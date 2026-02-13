Festa del Polentone a Castel di Tora | Gusto e Tradizione

La Festa del Polentone si svolge a Castel di Tora, nel cuore di Rieti, il 22 febbraio 2026, attirando ogni anno molti appassionati di tradizione e buon cibo. Questa celebrazione secolare nasce per onorare la cultura locale e il piatto simbolo, la polenta, che da generazioni rappresenta un momento di convivialità e radicamento. Quest’anno, la manifestazione si arricchisce di musica, giochi popolari e degustazioni di prodotti tipici, creando un’occasione unica per riscoprire le radici del borgo. La festa si conferma un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nelle tradizioni di

Cosa: La storica Festa del Polentone, un evento gastronomico e folcloristico secolare.. Dove e Quando: Castel di Tora (Rieti), domenica 22 febbraio 2026.. Perché: Per scoprire una variante unica del polentone di Quaresima condito con un ragù di pesce della tradizione.. L'inverno sulle rive del Lago del Turano regala atmosfere sospese nel tempo, dove il blu profondo dell'acqua incontra il grigio della pietra dei borghi medievali. In questo scenario da cartolina, Castel di Tora si prepara a celebrare uno dei suoi appuntamenti più sentiti e antichi: la Festa del Polentone. Non si tratta di una semplice sagra, ma di un rito collettivo che segna l'ingresso nella Quaresima, trasformando un momento di rigore religioso in un'occasione di convivialità e riscoperta delle radici gastronomiche locali.