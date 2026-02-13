Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 13 febbraio 2026 | numeri vincenti e quote in diretta

Venerdì 13 febbraio 2026, i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono stati annunciati in diretta, dopo che migliaia di giocatori hanno seguito con trepidazione l’evento trasmesso online. La serata ha visto un grande interesse soprattutto tra chi spera di realizzare una grande vincita con il SuperEnalotto, che ha distribuito premi per milioni di euro. I risultati sono stati aggiornati in tempo reale su Fanpage, offrendo ai partecipanti un quadro immediato delle quote e delle vincite.

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 13 febbraio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 120,1 milioni di euro.

