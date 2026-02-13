Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, l’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto ha suscitato grande interesse tra i giocatori, desiderosi di scoprire se i numeri più attesi si sono finalmente materializzati. La giornata ha portato nuovi numeri fortunati e ha fatto emergere alcune tendenze sui ritardatari, cioè quei numeri che non escono da molto tempo. Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto una cifra considerevole, attirando molti scommettitori pronti a tentare la fortuna. I numeri più ritardatari e quelli più frequenti sono stati annunciati, offrendo un quadro completo delle

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 13 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 111 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 13 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Questa mattina, a poche ore dall’estrazione, sono stati annunciati i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

