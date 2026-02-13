Enzo Paolo e Carmen Russo sono arrivati al funerale di Patrizia De Blanck, che si è svolto questa mattina nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, tra lacrime e commozione. La presenza dei due artisti ha attirato l’attenzione di molti, mentre i partecipanti piangevano apertamente, ricordando la nobildonna scomparsa dopo una lunga malattia. Tra i dettagli che hanno colpito, c’è stato il gesto di Carmen Russo che si è avvicinata al feretro con un mazzo di rose rosse, simbolo di rispetto e affetto.

L’addio a Patrizia De Blanck si è celebrato nella chiesa della Chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio. Un luogo simbolico per la Capitale, che ha fatto da cornice a una cerimonia partecipata e profondamente sentita. Amici storici, volti dello spettacolo e persone comuni si sono stretti attorno alla figlia Giada, visibilmente provata. La Contessa, personaggio divisivo ma amatissimo, ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana. E proprio dal mondo della tv sono arrivati alcuni dei ricordi più toccanti. Enzo Paolo e Carmen Russo, fiumi di lacrime fuori dalla chiesa. Tra i presenti, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enzo Paolo e Carmen Russo al funerale di De Blanck: fiumi di lacrime, cos’è successo

