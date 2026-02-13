Elena Santarelli | Mia mamma ha avuto un infarto Come sta | il messaggio su Instagram

Elena Santarelli ha condiviso su Instagram che sua madre, Patrizia, ha avuto un infarto e ha subito un intervento d’urgenza. La showgirl ha scritto che la madre è stata soccorsa rapidamente e adesso si trova in reparto di cardiologia, dopo alcuni giorni in terapia intensiva. La notizia ha suscitato molta preoccupazione tra i fan, che seguono con attenzione gli aggiornamenti sulla salute di Patrizia.

