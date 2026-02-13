Diretta gol Serie A LIVE | Pisa Milan 1-2 gol di Modric!

Il centrocampista Modric ha segnato il gol decisivo nel match tra Pisa e Milan, che si è concluso con un punteggio di 2-1. La partita si è giocata ieri pomeriggio allo stadio Romeo Anconetani, davanti a un pubblico che ha seguito con entusiasmo l'incontro. I rossoneri hanno trovato il vantaggio con un’azione rapida, ma i toscani hanno pareggiato prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, l’esperienza di Modric ha permesso ai milanisti di portare a casa i tre punti.

