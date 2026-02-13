Cosa penso di Samira Lui Martina Miliddi rompe il silenzio sulla ‘rivale’

Martina Miliddi ha scelto di parlare per la prima volta sulla sua rivalità con Samira Lui, rompendo il silenzio durante una diretta di Affari Tuoi e spiegando che il motivo delle tensioni deriva da incomprensioni nate sui social e mai chiarite di persona.

Negli studi di Affari Tuoi, negli ultimi mesi, c’è un volto che sta catalizzando l’attenzione del pubblico serale di Rai 1. Si tratta di Martina Miliddi, la ballerina sarda che, accanto a Stefano De Martino, sta conquistando sempre più spazio e consensi. Una presenza scenica che non passa inosservata e che, puntata dopo puntata, sta diventando familiare alle famiglie italiane. Per molti telespettatori il suo volto non è nuovo. Martina si era fatta conoscere qualche anno fa su Canale 5 partecipando ad Amici di Maria De Filippi, il talent che le ha regalato notorietà ma anche momenti difficili. In particolare, il confronto acceso con Alessandra Celentano, che spesso la criticava duramente, è rimasto impresso nella memoria del pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

«Non avevo la credibilità di tutti, ho dovuto quasi riniziare da capo. » Martina Miliddi non si nasconde e racconta tutto senza giri di parole. Dopo Amici, la sua vita non è andata subito come sperava: per mesi, niente lavoro nel mondo della danza e la sensazion - facebook.com facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com