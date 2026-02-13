Cosa fare nel weekend dal 13 al 15 febbraio ad Avellino

Ad Avellino, la sfilata tradizionale di Carnevale si terrà sabato 15 febbraio, attirando decine di persone lungo le vie del centro. La manifestazione, ormai arrivata alla sua venticinquesima edizione, quest’anno si svolge in un clima di grande entusiasmo, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. La sfilata è organizzata dall’associazione culturale “Carnevale irpino” e coinvolge numerosi gruppi di maschere e carri allegorici realizzati dagli abitanti del quartiere, che hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane per preparare costumi e decorazioni. Una novità di quest’anno è la presenza di

Avellino si prepara a vivere l’atmosfera festosa del Carnevale con la tradizionale sfilata in programma sabato 15 febbraio. L’appuntamento è fissato alle ore 9.00 lungo Corso Vittorio Emanuele, dove a partire dalle 10.00 prenderà il via il corteo dei gruppi carnevaleschi provenienti da diversi comuni della provincia. Sarà il Teatro Carlo Gesualdo a ospitare, il prossimo 14 febbraio 2026, il concerto di Eugenio Bennato, tra le voci più autorevoli della musica popolare e d’autore italiana. L’ingresso sarà gratuito, offrendo al pubblico un’occasione speciale per assistere dal vivo a uno degli artisti che hanno segnato la storia del folk contemporaneo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Cosa fare nel weekend dal 6 all'8 febbraio ad Avellino e in provincia Venerdì sera ad Avellino si anima con un evento speciale al Teatro Eliseo. Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 dicembre ad Avellino e in provincia Il weekend dal 19 al 21 dicembre ad Avellino e in provincia si anima con eventi natalizi ricchi di magia e tradizione. Contenuti correlati Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026 x.com Arriva una stretta e controlli INPS sui permessi e congedi della Legge 104. Cosa cambia e cosa fare. ⬇ - facebook.com facebook