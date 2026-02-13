Il professor Matteo Bassetti afferma che la spremuta d’arancia potrebbe nuocere alla salute. La causa è l’alto contenuto di zuccheri e acidi che può irritare lo stomaco o aumentare il rischio di diabete. Recenti studi indicano che bere grandi quantità di succo può portare più svantaggi che benefici. Un esempio concreto: molte persone preferiscono la spremuta fresca per colazione, senza sapere che può contribuire a problemi digestivi o a un aumento di peso.

Dice Matteo Bassetti: "Per fare 1 grammo di vitamina C ci vogliono 2 chili di arance che vuol dire 200 grammi di zucchero". Ecco come si deve mangiare l'agrume La spremuta d'arancia promossa o bocciata? Arriva il 'verdetto' del professor Matteo Bassetti, che si sofferma su uno dei consigli più gettonati: bere una spremuta è un toccasana? Non sempre, a quanto pare. "Ti hanno sempre ripetuto che la spremuta d'arancia fa bene. E' naturale, è vitamina C, è salutare. E' così? O è meglio mangiarsi un frutto senza spremerlo?", si chiede il direttore del reparto malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Contrordine: la spremuta d'arancia fa male. L'esperto spiega il perché

