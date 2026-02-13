Le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, secondo quanto stabilito dal DDG n. 23982025, sono arrivate ai candidati ammessi che hanno superato il voto minimo.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

Ultime notizie su concorso infanzia

Argomenti discussi: D.M. 29 maggio 2024, n. 103 – Concorso ordinario IRC infanzia e primaria: Avviso calendario prova orale (ultimo avviso); D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – SOTTOCOMMISSIONE 2 – Avviso calendario prova orale (secondo avviso); Prepared for the future: strengthening basic skills in ECEC and Primary education, workshop per docenti di scuola dell’infanzia e primaria; Graduatorie GPS 2026: titoli richiesti e tabelle di valutazione.

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Concorso docenti scuola infanzia, primaria e secondaria/ Decreto, info e requisitiE’ stato pubblicato nelle scorse ore il decreto ministeriale inerente il concorso docenti ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. In totale, come si legge su OrizzontiScuola.com, si tratta ... ilsussidiario.net

: Prosegue la pubblicazione delle convocazioni per le prove orali del Concorso PNRR3 per infanzia e primaria. I calendari possono variar - facebook.com facebook