Caserta in lutto è morto a 53 anni Sirio Vallarelli

Sirio Vallarelli, 53 anni, è morto improvvisamente a Caserta, lasciando un vuoto nella gestione dei servizi pubblici. Manager della Sieco e ex direttore della Ecocar, si occupava da anni di coordinare la raccolta dei rifiuti in città. La sua scomparsa ha colpito molti colleghi e cittadini, che lo ricordano per il suo impegno quotidiano.

Da tempo combatteva contro una grave patologia. Si è spento al Moscati Una grave perdita per la città di Caserta. Si è spento a 53 anni Sirio Vallarelli, manager della Sieco e in precedenza direttore della Ecocar, società che si sono occupate del servizio di raccolta rifiuti nel Capoluogo. Da quanto si apprende, Vallarelli da tempo stava combattendo contro una patologia gravissima per la quale aveva intrapreso un percorso terapeutico a Milano. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni fino a quando il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio. Vallarelli si è spento all’ospedale Moscati di Aversa.🔗 Leggi su Casertanews.it

