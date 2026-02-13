Burton Albion-West Ham FA Cup 14-02-2026 ore 13 | 15 | formazioni quote pronostici Match insidioso per gli Hammers

Il West Ham ha affrontato il Burton Albion domenica pomeriggio, il 14 febbraio 2026 alle 13:15, con l’obiettivo di avanzare in FA Cup, ma il match si preannuncia difficile. La squadra di Londra ha vinto le ultime cinque partite, accumulando dieci punti e avvicinandosi alla zona di salvezza, ora a soli tre punti di distanza. La partita si svolge in un momento di buona forma per gli Hammers, che cercano di confermarsi sul campo di una squadra molto combattiva.

Il West Ham è migliorato e si trova in un buon momento di forma che lo ha portato a sommare dieci punti nelle ultime cinque giornate, con la classifica che ora vede gli Hammers a -3 dalla salvezza. L'attenzione è sicuramente rivolta alla lotta per evitare retrocessione e una trasferta contro una squadra della League.