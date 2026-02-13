Buon compleanno Kim Novak Pierluigi Collina Salvo Andò…

Oggi Kim Novak, Pierluigi Collina e altri personaggi noti festeggiano il loro compleanno. La ricorrenza cade nel giorno in cui queste personalità, nate in anni diversi, compiono gli anni. Tra loro ci sono attori, arbitri, scrittori e cantanti, tutti pronti a spegnere le candeline. La data si trasforma così in un’occasione di celebrazione per molti italiani e appassionati di cinema, calcio, musica e cultura.

Buon compleanno Kim Novak, Pierluigi Collina, Franco Gabrielli, Livia Turco, Salvo Andò, Amedeo Laboccetta, Mino Fuccillo, Ewa Aulin, Ramon Mantovani, Robbie Williams, Nico Pulzetti, Margherita Vicario.. Oggi 13 febbraio compiono gli anni: Kim Novak, attrice; Lello Bavenni, pittore; Giulio Castelli, giornalista, scrittore; Eugenio Guccione, storico; Vittoria Febbi, attrice, doppiatrice; Adolfo Gori, ex calciatore; Guido Renzi, cantante; Marco Luberti, cantautore, paroliere; Gabriella Rosaleva, regista; Ugo Chiti, drammaturgo, sceneggiatore, regista. Inoltre, festeggiano il compleanno: Giovanni Lista, saggista, storico dell’arte, critico d’arte; Giancarlo Galli, politico; Giuliano Giuman, pittore, scultore; Salvo Andò, politico, giurista; Rubens Mattioli, chirurgo; Diego Peano, cantante; Amedeo Laboccetta, politico; Mino Fuccillo, giornalista; Fausto Silipo, ex calciatore Palermo, allenatore; Ewa Aulin, attrice; Domenico Cornacchia, vescovo; Peter Gabriel, cantante, polistrumentista, compositore; Rita Marchisio, ex atleta; Albano Pera, tiratore; Roberto Casone, ex calciatore Ternana, Casale, allenatore; Guido Grimod, politico; Sandro Medici, giornalista, scrittore, politico; Antonio Batesta, sollevatore; Vincenzo Magistà, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Kim Novak, Pierluigi Collina, Salvo Andò… Buon compleanno Paolo Mercati, Andrea Buonocore, Kim Basinger Pierluigi Collina: “La mia è una malattia che colpisce in maniera trasversale e crea una diversità” Contenuti correlati Kim Novak compie 91 anni: vita, carriera e curiosità sull'indimenticabile star di HollywoodBuon compleanno, Kim Novak! La diva di origini ceche, protagonista del capolavoro di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, compie oggi 91 anni. Cosa fa oggi? E per quale motivo, ad un ... comingsoon.it