Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 13 febbraio 2026

Il 13 febbraio 2026, a Caserta, un incendio divampa nel centro storico, coinvolgendo un edificio storico e causando l’evacuazione di alcune abitazioni. La causa sembra essere un corto circuito nell’impianto elettrico di un negozio. Nel frattempo, le previsioni meteo segnalano un’ondata di gelo che ha portato la neve a coprire le strade della città. Sono stati annunciati anche diversi eventi culturali e politici in programma questa settimana, mentre sui social si discutono i recenti episodi di cronaca. Se volete conoscere tutte le notizie più importanti di oggi, qui trovate la nostra selezione delle dieci più rilevanti.

Tante notizie di cronaca, meteo, eventi, politica e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 13 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Caserta in lutto, è morto a 53 anni Sirio Vallarelli. Da tempo combatteva contro una grave patologia. Si è spento al Moscati. - Rapina al supermercato e anziana scippata: presi 'Bonnie e Clyde' dell'alto casertano. I due colpi immortalati dalle telecamere, Russo e Stanco sono stati arrestati dai carabinieri. - Due minorenni armati di coltello rapinano coetaneo: rintracciati dai carabinieri. Sono stati denunciati. Durante le perquisizioni domiciliari è stata rinvenuta la refurtiva: portafoglio, smartphone e bici elettrica sono stati restituiti al proprietario.🔗 Leggi su Casertanews.it

Ecco le principali notizie di Caserta del 13 gennaio 2026.

Questa mattina, una tragedia ha scosso la provincia di Caserta.

