Beautiful le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026

Beautiful tornerà in onda dal 16 al 21 febbraio 2026 con nuove puntate inedite su Canale 5, dove la soap più longeva della televisione statunitense porta avanti le sue trame quotidiane.

Finn partecipa "casualmente" al matrimonio tra Sheila e Deacon: come reagirà Steffy? Leggiamo le nuove trame di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense (la produzione va avanti dal 1987) in onda in onda con gli episodi inediti, su Canale 5, da lunedì 16 a sabato 21 febbraio 2026 dalle 13.40. A casa di Steffy l’atmosfera appare tranquilla, Liam è con lei mentre le bambine sono fuori. Ma la serenità è solo apparente: Finn è uscito per prendere delle pizze e tarda a rientrare; da quando Sheila è tornata, ogni assenza diventa motivo di angoscia. Liam approva l’ultimatum imposto al marito, convinto sia l’unico modo per proteggere la famiglia.🔗 Leggi su Today.it

Da lunedì a sabato, la soap si riempie di tensioni tra Steffy e Hope.

Da lunedì 2 a sabato 7 febbraio, su Canale 5 vanno in onda nuovi episodi di “Beautiful”, la soap americana che tiene incollati milioni di spettatori.

Contenuti correlati

Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

Argomenti discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 febbraio; Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2026; Beautiful, le trame dal 9 al 14 febbraio 2026; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 febbraio.

Beautiful, le anticipazioni della prossima settimana dal 16 al 21 febbraio: Katie sorprende Bill baciare PoppySospetti e litigi caratterizzeranno le prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in prima visione su Canale 5 - dove è in programmazione - da lunedì a sabato prossimi ... ilmattino.it

Anticipazioni Beautiful, trame dal 16 al 21 febbraioBeautiful: anticipazioni puntate dal 16 al 21 febbraio. Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

E vissero per sempre felici e contenti Ecco che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-sheila-sposa-deacon-e-i-forrester-tremano - facebook.com facebook