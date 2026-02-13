Alex Laghezza, il giovane pilota classe 2009, si prepara al debutto nel Campionato italiano sport Prototipi 2026, dopo aver vinto lo Steering Wheel Award promosso da Wolf Racing Cars e aver ottenuto un posto nel programma di sviluppo della Wolf Academy.

Alex Laghezza, giovane pilota classe 2009, è pronto a fare il suo debutto nel Campionato italiano sport Prototipi 2026, dopo essere stato selezionato attraverso lo Steering Wheel Award promosso da Wolf Racing Cars e inserito nel programma di sviluppo della Wolf Academy. Laghezza ha ereditato la passione per il motorsport dal padre Alessandro, iniziando l’attività su kart alla fine del 2021, all’età di 12 anni. Ha subito conquistato (2022) il Campionato Toscana–Emilia Romagna nella categoria Tag Junior. Dopo un’altra raffica di successi nel corso degli anni, ecco il debutto nel Campionato italiano sport Prototipi con un assetto tecnico strutturato: le attività sportive e la gestione in pista saranno affidate ad Avelon Formula, con il supporto di Laghezza Racing. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Alex Laghezza dal kart ai prototipi: "Pronto a questa nuova avventura»

