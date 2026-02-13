Assistenti di lingua straniera 2026 27 | avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio della procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera 202627 con l’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026, dopo aver ricevuto numerose richieste da parte delle scuole che cercano di potenziare l’insegnamento delle lingue straniere nel prossimo anno scolastico.
Con l’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico. L'articolo Assistenti di lingua straniera 202627: avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La Direzione generale per gli affari internazionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per la selezione di assistenti di #linguaitaliana presso istituzioni scolastiche estere per l’anno scolastico 2026/2027. I posti disponibili saranno ass - facebook.com facebook
