Arsenal trema la vetta | il City di Guardiola accorcia a -4 nel segno di Haaland

Lorenzo Rossi, attaccante del Napoli, segna il suo secondo gol in tre giorni nel match contro la Fiorentina, spinto dall’urgenza di rilanciare la squadra dopo le ultime sconfitte. Un dettaglio che fa la differenza: il gol arriva al 78° minuto, grazie a un pallonetto preciso sotto le gambe del portiere avversario, che ha sorpreso tutta la difesa.

La corsa al trono d’Inghilterra subisce una brusca variazione di ritmo nell’ultimo turno di campionato, riaprendo scenari che sembravano ormai cristallizzati. L’ Arsenal di Mikel Arteta, dominatore della scena per gran parte della stagione, ha incassato un pareggio per 1-1 sul campo del Brentford che rischia di pesare enormemente sul morale e sulla classifica. Lo stop dei Gunners all’Gtech Community Stadium, maturato sotto i colpi di un finale concitato, ha permesso al Manchester City di accorciare sensibilmente le distanze. Grazie alla netta vittoria per 3-0 ottenuta nel turno infrasettimanale contro il Fulham, gli uomini di Pep Guardiola si sono portati a -4 dalla vetta, riaccendendo una sfida che ora entra ufficialmente nella sua fase più incandescente e psicologicamente logorante.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Un anno dopo l’inizio della ricostruzione, il Manchester City mostra ancora difficoltà nel mantenere stabilità e fiducia.

