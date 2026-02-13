Abbiamo rifiutato grandi nomi | Shakira Mars Williams e Clapton

A Reggio Emilia, il festival Hellwatt ha deciso di puntare su artisti emergenti, rifiutando grandi nomi come Shakira, Bruno Mars, Robbie Williams ed Eric Clapton. La scelta nasce dalla volontà di rinnovare il format degli eventi alla Rcf Arena, dando spazio a nuove band e musica indipendente invece di puntare su star già affermate. Questa decisione distingue l’edizione di quest’anno, che si concentra sulla promozione di talenti locali e di nicchia.

Reggio Emilia Riscrive le Regole degli Eventi: Hellwatt Festival al Posto delle Superstar. Reggio Emilia punta su un nuovo format per la Rcf Arena, rinunciando a concerti di artisti di calibro internazionale come Shakira, Bruno Mars, Robbie Williams ed Eric Clapton. La scelta, annunciata dal direttore artistico Victor Yari Milani, mira a posizionare la città come un polo attrattivo per un pubblico più ampio e internazionale, scommettendo su un’offerta innovativa e immersiva con il festival Hellwatt. Una Svolta Strategica: Dalle Star al Nuovo Format. La decisione di abbandonare la tradizionale formula del concerto a favore di un festival innovativo rappresenta una svolta significativa per la Rcf Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu

La classifica del Daily Times mette Davide Lo Surdo tra i più grandi chitarristi di sempre, accanto a leggende come Hendrix e Clapton.

