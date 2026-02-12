Il Volendam ha ottenuto una vittoria importante contro lo Zwolle, il che gli permette di essere più tranquillo in classifica e di concentrarsi sulla sfida contro il PSV Eindhoven, che si gioca venerdì sera alle 20:00. La squadra di casa sente il peso di questa partita, dato che affronta la capolista in un momento in cui ogni punto può fare la differenza. La vittoria precedente ha dato fiducia ai giocatori, ma ora devono affrontare un avversario molto forte. La partita si presenta come una occasione per il Volendam di dimostrare il proprio valore contro una squadra che guida la classifica.

La vittoria del turno precedente sul campo dello Zwolle ha permesso al Volendam di prendere quattro punti di margine sulla zona retrocessione e questo ovviamente ha tolto un po’ di tensione prima di affrontare la capolista PSV Enidhoven in una partita che conta molto di più per i padroni di casa. La classifica di Eredivisie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Volendam-PSV (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Il Volendam si prepara ad affrontare il PSV Eindhoven venerdì 13 febbraio 2026 alle 20:00, dopo aver conquistato una vittoria importante sul campo dello Zwolle che gli ha permesso di allontanarsi di quattro punti dalla zona retrocessione.

