Il Comune di Bagni di Lucca ha deciso di mettere dei vincoli sugli immobili di proprietà comunale. L’obiettivo è valorizzarli, definendo chiaramente a cosa devono servire attraverso nuove regole urbanistiche. La scelta mira a rendere più efficiente l’uso di questi beni e a favorire investimenti mirati.

Il Comune di Bagni di Lucca intende valorizzare gli immobili di proprietà comunale, vincolandone la finalità mediante l’introduzione di adeguate previsioni urbanistiche. Il consigliere Gianluca Priori, delegato al patrimonio, annuncia la strategia che interesserà complessivamente il patrimonio immobiliare di Bagni di Lucca. Le vecchie scuole e altri immobili di proprietà comunale saranno alienati, ma con un chiaro vincolo di utilizzo. Spiega Priori: "saranno i nostri centri ricreativi di frazione, luoghi di presidio, incontro e condivisione, dove condividere e sviluppare socialità e dove le diverse generazioni potranno continuare a crescere assieme, socializzare e tenere viva l’anima pulsante dei nostri centri, cuore della tradizione locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vincoli di destinazione per gli immobili alienati"

Approfondimenti su Bagni Di Lucca

