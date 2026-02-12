Striscia la notizia 2026 stasera 12 febbraio quarta puntata su Canale 5 | ospiti veline ed inviati

Questa sera va in onda la quarta puntata di Striscia la notizia 2026 su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo condurranno il tg satirico con veline, inviati e ospiti. L’appuntamento è per la prima serata, come sempre, con un nuovo episodio ricco di servizi e battute.

Quarto appuntamento di Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo, stasera in prima serata su Canale 5! Scopriamo l'orario di messa in onda, inviati, veline ed ospiti! Striscia la notizia 2026, orario e puntate: stasera la quarta su Canale 5. Stasera, giovedì 5 febbraio 2026, appuntamento su Canale 5 con la quarta puntata di " Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza " nel nuovo orario delle 21.20 in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, sono pronti a far compagnia a milioni di telespettatori con una puntata a tema San Valentino. «I Tapiri d'oro che ho ricevuto da Striscia sono ormai parte della mia storia, mi fanno sempre sorridere! » racconta Al Bano, protagonista della nuova puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 12 febbraio in prima serata su Canale 5.

