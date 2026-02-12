Stanza dei bagni a Santa Caterina nuovo appello per la tutela e il restauro

A Nardò torna l’appello per salvare la “stanza dei bagni” di Santa Caterina. Dopo anni di abbandono, le condizioni della struttura si sono fatte più preoccupanti. Ora si chiede con decisione un intervento rapido per proteggerla e valorizzarla, prima che sia troppo tardi.

Cresce la mobilitazione per predisporre un progetto di valorizzazione e salvaguardia della suggestiva area semisommersa attigua al porticciolo di Santa Caterina. Istanza della consigliera Fracella al sindaco Mellone NARDO’ – Passa il tempo e con esso la necessità di predisporre interventi urgenti per tutelare e valorizzare la “stanza” sommersa della scogliera di Santa Caterina. Una situazione che oltre due anni addietro era già stata portata all’attenzione del consiglio comunale attraverso la presentazione di una mozione a firma del capogruppo del Partito democratico, Lorenzo Siciliano. “Negli anni passati ho amato accompagnare le mie bambine alla scoperta di questo luogo, lasciando che si meravigliassero di quella bellezza semplice e autentica” racconta la consigliera, “oggi, però, la mancanza di manutenzione e di condizioni adeguate rende la Stanza dei bagni un’area potenzialmente pericolosa, soprattutto per i più piccoli.🔗 Leggi su Lecceprima.it

