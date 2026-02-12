Spotify prova un look audace per la app wear os

Spotify ha mostrato una nuova versione della sua app per dispositivi Wear OS. La schermata Now Playing è diventata più semplice e minimale, come si vede sulla Galaxy Watch 7 con One UI 8 Watch. La società sta provando a rendere più intuitivo l’utilizzo dell’app sui dispositivi indossabili, eliminando elementi superflui e puntando sulla praticità. Per ora, il test riguarda solo alcuni utenti, ma potrebbe presto arrivare anche su altri smartwatch.

Spotify sta sperimentando una schermata Now Playing minimale su dispositivi con Wear OS, rilevata su una Galaxy Watch 7 con One UI 8 Watch. l'interfaccia mette in primo piano l'immagine dell'album senza i tradizionali pulsanti di controllo, affidando le operazioni a gesti mirati. le osservazioni provengono da una versione dell'app installata su uno smartwatch e da un individuamento utente specifico. now playing minimali su wear os: test in corso. la nuova schermata now playing per wear os presenta l'arte del brano in grande evidenza, senza comandi visibili. l'interazione si basa su gesti semplici: tap singolo per mettere in pausa o riprendere, doppi tap sul lato destro per avanzare e doppi tap sul lato sinistro per tornare indietro.

