Spalletti diserta la conferenza stampa pre Inter-Juventus

Da ilnerazzurro.it 12 feb 2026

Luciano Spalletti non parteciperà alla conferenza stampa prima della partita contro la Juventus. Il tecnico dell’Inter ha deciso di non parlare in vista del big match di sabato sera a San Siro. La scelta sorprende, considerando che di solito i suoi interventi sono frequenti prima delle partite importanti. La squadra si prepara senza il suo commento ufficiale, concentrata sul campo.

Luciano Spalletti non prenderà la parola alla vigilia di Inter-Juventus. In vista del big match della 25ª giornata di Serie A, in programma sabato sera a San Siro, il tecnico bianconero non sarà presente in conferenza stampa. Come riportato da TMW, a rappresentare la Juventus davanti ai giornalisti sarà il capitano Manuel Locatelli. Toccherà dunque al centrocampista analizzare la sfida contro l’Inter e introdurre i temi del derby d’Italia, una gara che può pesare molto sia nella corsa scudetto sia nella lotta per un piazzamento europeo. Una scelta che non passa inosservata, considerando l’importanza dell’appuntamento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

