Si apre una voragine vicino al fiume ma non è l' unica buca in città

Una voragine si è aperta sulla passerella che attraversa il Lambro in via Mentana. La buca si è formata nelle ultime ore e ha subito attirato l’attenzione dei passanti. Non si tratta dell’unica crepa in città, ma questa ha causato qualche preoccupazione tra chi frequenta la zona. Le autorità stanno valutando i danni e le eventuali riparazioni da fare. Nel frattempo, il traffico pedonale viene monitorato per evitare incidenti.

Il marciapiede ha ceduto. Ma per molti monzesi le strade della città sono "un groviera" Sulla passerella che sovrasta il Lambro in via Mentana nelle scorse ore si è creata una vera e propria voragine. Una delle pianelle che ricoprono il ponte sul fiume nei pressi del Teatro Binario 7 e a ridosso della stazione ferroviaria risulta infatti sfondata. La foto della voragine, scattata da un cittadino ("c'è un buco piuttosto grande che rappresenta un vero pericolo per chi cammina o passa in bicicletta" spiega) sta facendo in queste ore il giro dei social locali, destando molta preoccupazione. E anche diverse polemiche.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

