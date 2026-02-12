L’energia elettrica in Italia continua a salire. Oggi il prezzo nel mercato libero si aggira intorno al Prezzo Unico Nazionale, il punto di riferimento per il costo all’ingrosso. Le tariffe aumentano e le famiglie iniziano a sentire il peso di queste variazioni.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore medio ponderato che viene determinato quotidianamente sulla Borsa Elettrica Italiana e costituisce il riferimento per i fornitori del mercato libero. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 12 Febbraio 2026 è stato pari a 0,115 €kWh (115,06 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo all’ingrosso ha mostrato una tendenza alla diminuzione rispetto ai picchi registrati nel 2025, pur mantenendosi su livelli storicamente elevati rispetto al periodo pre-crisi energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

