Progetto Cardiosecurity La formazione in tribunale

Nel tribunale di Massa si è tenuta una giornata dedicata alla formazione sul progetto Cardiosecurity. Un’occasione in cui giudici, avvocati e medici si sono confrontati su come intervenire in situazioni di emergenza cardiaca. La sala si è riempita di ascolti e testimonianze, con l’obiettivo di migliorare le procedure e salvare più vite.

Nel silenzio solenne delle aule di giustizia, dove ogni giorno si discutono diritti, responsabilità e verità, c'è stato un pomeriggio in cui il Tribunale di Massa ha parlato soprattutto di vita. Di quella vita che può essere salvata con un gesto semplice, se si è formati. È questo il cuore del progetto " Più formi, più salvi ", che ha portato la cultura della prevenzione e del primo soccorso all'interno del Palazzo di Giustizia, ricordando che il diritto alla vita è il primo di tutti. Un evento dal Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara, presieduto dall'avvocata Michela Consigli, con il patrocinio dell'Ordine, della Misericordia San Francesco di Massa e di Cardiosecurity Italia – Formi e Salvi.

