Piante da interno perché si ingialliscono le foglie e cosa fare

Le foglie ingialliscono e cadono spesso anche se le piante sembrano sane. Le cause sono diverse: troppa acqua, poca luce o sbalzi di temperatura. Per evitare che si rovinino, bisogna capire bene cosa le stressa e intervenire di conseguenza. Molti appassionati si chiedono come mantenere le piante verdi e in forma, soprattutto in ambienti chiusi. La cura corretta può fare la differenza tra un angolo verde che prospera e uno che si rovina in fretta.

Un angolo verde in casa, anche quando siamo immersi nel caos cittadino, può non solo arredare ma anche rigenerarci. Le piante da interno sono infatti grandi alleate del nostro benessere, in quanto donano armonia, colore e la loro cura ha un rinomato effetto rilassante. Ma cosa fare se le foglie ingialliscono, cadono e i nostri arbusti mostrano sofferenze? Il problema fogliare delle piante è il primo campanello di allarme che qualcosa non va, ma per non sbagliare rimedi è necessario indagare e comprendere le origini del disturbo. Di solito la posizione dei vasi in casa, o una routine scorretta di irrigazione, sono le cause più comuni dei malesseri.

La presenza di piante tropicali da interno arricchisce gli ambienti domestici con un tocco di natura e tranquillità.

