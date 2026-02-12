Papà portato in Rsa dall'amministratrice di sostegno temo non ci dirà quando morirà | la denuncia di un'insegnante

Un anziano di 86 anni è stato portato in una Rsa su decisione dell’amministratrice di sostegno nominata dal giudice tutelare di Milano. La famiglia denuncia di non sapere quando potrebbe morire, temendo di essere lasciata all’oscuro delle sue condizioni. La vicenda ha acceso i riflettori sulla gestione delle persone con tutela e sul ruolo delle figure che decidono per loro.

Un 86enne è stato trasferito in una Rsa su decisione dell'amministratrice di sostegno nominata dal giudice tutelare di Milano. La figlia racconta a Fanpage.it di non avere notizie sul suo stato di salute da mesi e di temere che non le verrà detto nemmeno quando morirà.

