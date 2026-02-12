Palloncini rossi al quartiere Alberti per festeggiare San Valentino

Sabato 14 febbraio, nel quartiere Alberti, i negozi e gli esercenti hanno organizzato una piccola festa per celebrare San Valentino. Centinaia di palloncini rossi sono stati distribuiti tra i passanti, e le vetrine si sono riempite di cuori e decorazioni a tema. È stato un modo per coinvolgere la comunità e dare un tocco di allegria alla giornata, che ha visto molte persone uscire di casa per condividere qualche momento di festa.

Con la giornata di San Valentino, sabato 14 febbraio, riprende l’attività di sensibilizzazione degli esercenti del quartiere Alberti. Per l’intera giornata le vie e le piazze del quartiere saranno caratterizzate da centinaia di palloncini rossi: un’occasione per rendere ancor più attrattivo il quartiere con i suoi numerosi esercizi e per strappare un sorriso a tutti coloro che lo frequenteranno. È solo la prima delle molte iniziative previste per il 2026 da questa rete spontanea di realtà accomunate dal quartiere in cui operano: oggi gli aderenti sono quasi una sessantina, e fra le principali iniziative (alcune delle quali a scopo benefico ) ci sono la Caccia all’uovo di metà marzo e la tradizionale Festa del Quartiere a settembre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su San Valentino Alberti Vuoi festeggiare San Valentino in Spa? Scopri tutte le proposte per festeggiare tra massaggi rilassanti e romantici trattamenti di coppia Se hai deciso di passare il giorno degli innamorati in una spa, puoi scegliere tra molte proposte. 5 eventi per festeggiare San Valentino 2026 a Roma Scopri cinque eventi a Roma per celebrare San Valentino 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Valentino Alberti Argomenti discussi: Palloncini per Ylenia, il funerale al Rione Conocal. Battaglia: Il dolore non può diventare odio; Omicidio di Ylenia Musella, i funerali al Rione Luzzatti: la madre abbraccia la bara durante le esequie; L’ultimo abbraccio a Ylenia Musella: una bara bianca e il dolore di un quartiere. Palloncini rossi al Quartiere Alberti per festeggiare San ValentinoCon la giornata di San Valentino, sabato 14 febbraio, riprende l’attività di sensibilizzazione promossa dagli esercenti del Quartiere Alberti a Ravenna. Per l’intera giornata le vie e le piazze della ... ravennawebtv.it San Valentino alle Case Romane del Celio ift.tt/bF80kiO x.com https://blog.giallozafferano.it/kissthecook/due-cuori-ricetta-per-san-valentino/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.