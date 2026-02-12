Ozempic e GLP-1 | grandi risultati nella perdita di peso ma restano dubbi

Questa settimana, tre revisioni dell’OMS confermano che i farmaci della classe GLP-1, come semaglutide e liraglutide, aiutano a perdere peso in modo efficace. Tuttavia, restano alcuni dubbi sui risultati a lungo termine e sugli effetti collaterali. Gli esperti sottolineano che, se usati correttamente, questi farmaci possono fare la differenza per chi combatte l’obesità. Ma ancora non ci sono certezze complete su tutta la questione.

Gli agonisti del recettore GLP-1 sono stati sviluppati inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2 e introdotti nella pratica clinica a metà degli anni 2000. Nei pazienti diabetici, soprattutto quelli con problemi cardiaci o renali, hanno dimostrato di migliorare il controllo della glicemia, ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari e favorire anche una moderata perdita di peso. Negli ultimi anni, l’interesse si è spostato sull’impiego di questi farmaci nella gestione dell’obesità. Il loro meccanismo d’azione imita un ormone naturale che rallenta la digestione e aumenta il senso di sazietà. 🔗 Leggi su Cibosia.it

