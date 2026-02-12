Milano Cortina De Giorgi | Curling sorprendente bene l’uomo che pulisce e parla meno
Il curling a Milano Cortina ha sorpreso molti, anche il tecnico De Giorgi. In questa edizione, gli allenatori e gli atleti si sono lasciati coinvolgere di più, e lui stesso ha ammesso di aver apprezzato molto di più questa volta. Ricorda come, nella prima Olimpiade, guardarlo fosse stato solo un vedere senza capirci molto, come tanti altri. Questa volta, invece, il curling ha catturato l’attenzione e lui stesso ha commentato con un sorriso che l’uomo che si dedica a pulire e parla meno, dà comunque il suo contributo.
“Rispetto alle scorse Olimpiade mi sono goduto molto di più il curling. Nella prima Olimpiade mi sono trovata a guardarlo ma non capivo niente, come tutti. È uno sport sorprendente dal punto di vista tecnico e tattico, un misto molto interessante. Lavorano molto di strategia e poi la sensibilità del controllo, perché se lascia andare la mano un po’ troppo comprometti il lancio. Poi mi piace che l’uomo si mette un po’ a usare la scopa e a parlare meno. Una che comanda e uno che pulisce”. Lo ha detto scherzando il ct dell’Italvolley Fefe De Giorg i, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
