Milano Cortina De Giorgi | Curling sorprendente bene l’uomo che pulisce e parla meno

Il curling a Milano Cortina ha sorpreso molti, anche il tecnico De Giorgi. In questa edizione, gli allenatori e gli atleti si sono lasciati coinvolgere di più, e lui stesso ha ammesso di aver apprezzato molto di più questa volta. Ricorda come, nella prima Olimpiade, guardarlo fosse stato solo un vedere senza capirci molto, come tanti altri. Questa volta, invece, il curling ha catturato l’attenzione e lui stesso ha commentato con un sorriso che l’uomo che si dedica a pulire e parla meno, dà comunque il suo contributo.

