mi hai tradito e le spaccia la faccia e le costole con calci e pugni nel parcheggio di un supermarket

La Polizia di Gallarate ha arrestato un uomo che ha picchiato la compagna nel parcheggio di un supermercato. L’uomo l’ha presa a calci e pugni, provocandole fratture gravissime al volto e alle costole. L’episodio è avvenuto ieri, e l’arresto è stato eseguito su ordine del giudice di Busto Arsizio, che ha emesso una custodia cautelare in carcere. La donna ha riportato ferite serie, ma ora si trova sotto cure mediche.

Gallarate (Varese), 12 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Gallarate, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini del tribunale del Tribunale di Busto Arsizio, ha arrestato un uomo, ritenuto responsabile di avere aggredito la propria compagna, cagionandole gravissime fratture alle costole e al volto. La vicenda ha avuto origine nella serata del 4 febbraio scorso, quando il personale del 118 è intervenuto nel parcheggio di un supermercato di Gallarate per soccorrere una donna, rinvenuta esanime sul marciapiede, con il volto completamente tumefatto e in stato semicomatoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

