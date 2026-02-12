Meteo Roma del 12-02-2026 ore 19 | 15

Il meteo di oggi a Roma si presenta con condizioni in miglioramento. La mattina ha visto pioggia e neve in alcune zone dell’Appennino, mentre il cielo si è via via rasserenato nel pomeriggio. Le temperature restano stabili o in lieve calo, e da stasera si attendono cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata si conclude con un clima più tranquillo, dopo un inizio caratterizzato da maltempo e precipitazioni.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi Nord occidentali del 1300 1400 metri numero sita in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più dei medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio prezzi lettini che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino del 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma al centro nord sulla Carabinieri Azzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

