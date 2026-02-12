massese allarme infortuni guai muscolari per andrei

La Massese dovrà fare a meno di Tiziano Andrei nella partita di domenica a San Giuliano Terme. Il difensore ha subito un guaio muscolare e non sarà in campo. La squadra si prepara senza il suo contributo, sperando di recuperarlo presto.

Niente da fare per Tiziano Andrei. Il difensore massese non sarà disponibile domenica per la delicata trasferta di San Giuliano Terme. L’ecografia di controllo ha riscontrato una piccola lesione del soleo di alcuni millimetri. Non si tratta di un infortunio grave ma lo staff tecnico non ha intenzione di forzarne il recupero per non rischiare di perderlo per il resto della stagione. Si valuterà l’evoluzione clinica giornalmente ma non c’è una data fissata per il rientro anche se si spera che il giocatore possa tornare a disposizione già dalla gara successiva, quella interna contro la Sestese. Perdurando in difesa anche l’assenza di Filippo Biagi, il giovane classe 2007 che poteva garantire un diverso piazzamento in campo della quota, si va verso la riconferma della stessa retroguardia di domenica con Marchini a fare da braccetto di destra e Lucaccini e Bechini a completare la cerniera a tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

