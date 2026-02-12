Manna in bilico il Napoli valuta l’addio | c’è l’annuncio

Il Napoli si trova a un punto di svolta. La società sta pensando seriamente di cambiare l’area sportiva e Giovanni Manna è uno dei nomi sul tavolo. Le decisioni arriveranno a fine stagione, ma intanto si fanno già i primi bilanci. La situazione è tesa e il club valuta se proseguire con l’attuale staff o prendere strade diverse.

Nel Napoli si moltiplicano le riflessioni sul futuro dell’area sportiva, con Giovanni Manna tra i profili che saranno valutati a fine stagione. Tra investimenti recenti e rendimento dei nuovi acquisti, il club sta valutando l’operato del direttore sportivo azzurro in vista della prossima stagione. Il lavoro di Manna sotto osservazione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale Youtube, la posizione del ds non è da considerarsi blindata: alcuni acquisti onerosi e non richiesti esplicitamente da Conte, non hanno ancora inciso come previsto. Inoltre, operazioni come quelle di Giovane e Alisson Santos, rappresentano investimenti pesanti, che se non dovessero rendere, potrebbero pesare sulle valutazioni finali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

