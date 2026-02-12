L’oratorio di Casciana attivo e disponibile per chiunque lo chieda

L’oratorio di Casciana si apre ancora alle richieste dei cittadini. Dopo l’inaugurazione a luglio, con il finanziamento del Gal Lunigiana, il luogo è rimasto attivo tutto l’estate. Ha ospitato eventi come la festa dell’Ottava di Santa Maria ad agosto e la Mangiawalking di settembre. Ora, rimane disponibile per chiunque voglia usarlo o proporre nuove iniziative.

L’oratorio di Casciana, inaugurato con un finanziamento del Gal Lunigiana e inaugurato a luglio, nei mesi estivi ha ospitato diversi eventi tra cui la festa dell’Ottava di Santa Maria ad agosto e la Mangiawalking di settembre. "Poi, a seguito di incomprensioni e contrasti tra residenti, e in attesa della definizione di un regolamento condiviso per l’utilizzo degli spazi – spiega la consigliera di maggioranza Federica Sola –, l’amministrazione ha deciso di ritirare temporaneamente le chiavi della struttura. L’obiettivo è stato tutelare l’integrità del bene, mantenendone comunque la fruibilità tramite richiesta scritta al Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

