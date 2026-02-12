Linux Mint chiude con gli aggiornamenti semestrali | lo sviluppo richiede tempo

Linux Mint ha deciso di rallentare gli aggiornamenti semestrali. La distribuzione open source vuole concentrarsi di più sulla qualità e meno sulla rapidità di rilascio. Gli sviluppatori spiegano che questa scelta permette di dedicare più tempo a perfezionare il sistema e risolvere i problemi. La mossa ha sorpreso alcuni utenti, ma molti apprezzano l’attenzione alla stabilità. Ora, gli aggiornamenti arriveranno con un ritmo più lento, ma più curato.

Linux Mint Rallenta il Ritmo: Una Scelta Strategica per la Distribuzione Open Source. Linux Mint, la popolare distribuzione Linux nota per la sua facilità d’uso e affidabilità, ha annunciato una svolta significativa nella sua strategia di sviluppo. Il team di Linux Mint ha deciso di abbandonare il tradizionale ciclo di rilascio semestrale degli aggiornamenti, optando per intervalli più lunghi tra le nuove versioni. L’annuncio, giunto il 12 febbraio 2026, è motivato dalla crescente complessità dello sviluppo software e dalla volontà di concentrare le risorse sulla creazione di nuove funzionalità, piuttosto che sulla sola correzione di bug.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Linux Mint

