Questa mattina inizia con alcuni temi caldi: il governo cerca di rassicurare sulla fiducia nel decreto per le armi all'Ucraina. Intanto, in Parlamento si discute il disegno di legge sull’immigrazione, che suscita molte reazioni. Sul fronte sportivo, le medaglie d’oro italiane nello slittino riaccendono l’orgoglio nazionale. La giornata si prospetta intensa e ricca di notizie che fanno parlare tutti.

La fiducia sul decreto per le armi all'Ucraina, il disegno di legge sull'immigrazione, e le medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi nello slittino Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono il disegno di legge sull’immigrazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri che contiene vari provvedimenti restrittivi sull’accoglienza delle persone migranti, il voto alla Camera sul decreto per la fornitura di armi all’Ucraina, con il gruppo che fa capo a Vannacci che ha votato a favore della fiducia al governo ma contro sul testo del decreto, e l’incontro fra i capi di stato e di governo dell’Unione Europea sulla competitività che si terrà oggi in Belgio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Ultime notizie su Ucraina Olimpiadi

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 11 febbraio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 febbraio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24 ... tg24.sky.it

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 12 febbraio - facebook.com facebook

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi x.com