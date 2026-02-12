L’arazzo contemporaneo | nuova acustica e morbidezza nel design d’interni

La scena dell’interior design cambia volto. Dopo anni dominati da superfici lucide e cemento a vista, ora si cercano ambienti più caldi e morbidi. L’arazzo entra come elemento di novità, portando acustica migliore e un tocco di comfort in più nelle case. Le tendenze si evolvono, e le persone vogliono ambienti che siano più accoglienti e sensoriali.

Life&People.it Finita l'egemonia delle superfici specchiate, della nudità del cemento, l'architettura d'interni fronteggia sfide nuove e nuove urgenze sensoriali. Questo silenzio visivo del minimalismo più radicale, a lungo sinonimo di pulizia mentale, appare invece freddo. In un cambio di paradigma, l' arazzo contemporaneo riemerge dall'oblio decorativo per affermarsi come elemento architettonico. Svolge così il ruolo di softening spaziale, conquistando la verticalità delle pareti e correggendone l'acustica; introduce una complessità materica che la pittura e la fotografia, nella loro bidimensionalità, non possono offrire.

