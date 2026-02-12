La magia del Carnevale in provincia di Salerno | tutti gli eventi in programma

Il Carnevale prende vita in provincia di Salerno. Per tutto febbraio, molte località della zona organizzano sfilate, feste e eventi per grandi e piccoli. Le strade si riempiono di maschere, carri colorati e musica. Le comunità si preparano a vivere giorni di allegria e tradizione, coinvolgendo tutta la gente del territorio.

Il Carnevale si accende in provincia di Salerno con un fitto calendario di eventi che, per tutto il mese di febbraio, animerà diverse località del territorio, dall'Agro Nocerino al Cilento. Il programmaA Maiori torna il 52° Gran Carnevale Maiorese, in programma nelle giornate del 15, 17 e 22.

