Io Sono Farah e la ‘risurrezione’ che agita Behnam

Questa sera, su Canale 5, torna in onda Io Sono Farah, la serie turca che ha già conquistato il pubblico. Le trame si fanno più intense e i personaggi si confrontano con nuove sfide, tra intrighi e colpi di scena. La storia di Behnam, in particolare, si arricchisce di un’inaspettata “risurrezione” che scuote i protagonisti e lascia gli spettatori col fiato sospeso. La soap continua a tenere alta l’attenzione, promettendo altri momenti di tensione e colpi di scena nei prossimi episodi.

© US Mediaset Gli intrighi di Io Sono Farah, la dizi turca di Canale 5 in onda anche in prime time ogni venerdì sera, sono appena incominciati. Una "risurrezione", se così possiamo chiamarla, sta per dare parecchio filo da torcere a Behnam Azadi (Feyyaz Duman), il vero rivale di Farah Er?adi (Demet Ozdemir) e Tahir Lekesiz (Engin Akuyrek) nella seconda stagione della serie. Una duplice menzogna di Behnam, legata al figlioletto Kerim (Rastin Paknahad), rappresenterà per lui un grosso rischio. Vi sveliamo di che cosa si tratta, motivo per cui vi invitiamo a non proseguire con la lettura, se non volete spoiler.

